Ликсутов назвал количество бесплатных парковочных дней

https://news.ru/storage/news/963ef2d0c65e010f50169101978200d3/8c8fcc77-2321-4fa5-89b9-c00bd2fc4bcb_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Максим Ликсутов

Московские власти опубликовали список дней в новом году, когда парковка для автомобилистов будет бесплатной. По словам заммэра города Максима Ликсутова, в общей сложности их количество составит 71 день.

Он уточнил, что на улицах, где с 15 декабря действует повышенный тариф, по воскресеньям парковка станет платной. Однако в 2019 году предусмотрено 20 дней, когда оставить в таких местах машину можно бесплатно, передаёт ТАСС.

В наступившем году россиянам предоставят два выходных с 23 по 24 февраля, три с 8 по 10 марта, пять с 1 по 5 мая, четыре с 9 по 12 мая, один 12 июня и три с 2 по 4 ноября.

Ранее News.ru писал, что работники спецавтопарка для чиновников и депутатов сетуют на нехватку денег на столичные парковки. Водители вынуждены оплачивать их самостоятельно, либо заклеивать госномера, чтобы не попадать в объективы камер видеофиксации. Всё потому, что порядок взаимодействия властных структур с сервисом паркинга в Москве далёк от совершенства.