Лев Пономарёв рассказал о жизни под арестом

https://news.ru/storage/news/10eb2ff10fe2770b42db5469dc533449/d1c6da24-7766-4630-b658-6cea01af9759_850.jpg Антон Новодережкин/ТАСС

Лев Пономарёв

Правозащитник Лев Пономарёв прокомментировал своё освобождение после заключения под стражу в ОВД «Мещанское» и содержания в спецприёмнике № 1. Он был арестован за правонарушение во время проведения массовых акций.

Сначала мужчине назначили 25 суток. Позже наказание смягчили до 16 дней, пишет «Москва 24».

«У меня были добрые отношения со всеми, кто там сидел. Всегда полезно дополнительно получить опыт», — заявил руководитель движения «За права человека».

Пономарёв был задержан в конце октября 2018 года у центрального здания ФСБ на Лубянке во время митинга в защиту фигурантов дела «Нового величия». В камере он жаловался на духоту и табачный дым. Вместе с ним в одной помещении находились 10 человек.

В декабре Тверской суд Москвы отказался отпустить правозащитника на похороны Людмилы Алексеевой.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Твери активиста за чтение Конституции России. Молодой человек — Илья Якушев —устроил одиночный пикет у здания городской администрации. Илье предложили проехать в отделение полиции. По дороге сотрудники требовали убрать телефон и пытались вести беседы на политические темы. Якушев полагает, что таким образом они хотели узнать о его взглядах.