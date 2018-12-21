USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Лев Пономарёв рассказал о жизни под арестом

Лев Пономарёв Антон Новодережкин/ТАСС

Лев Пономарёв

общество [ версия для печати ]

Правозащитник Лев Пономарёв прокомментировал своё освобождение после заключения под стражу в ОВД «Мещанское» и содержания в спецприёмнике № 1. Он был арестован за правонарушение во время проведения массовых акций.

Сначала мужчине назначили 25 суток. Позже наказание смягчили до 16 дней, пишет «Москва 24».

«У меня были добрые отношения со всеми, кто там сидел. Всегда полезно дополнительно получить опыт», — заявил руководитель движения «За права человека».

Пономарёв был задержан в конце октября 2018 года у центрального здания ФСБ на Лубянке во время митинга в защиту фигурантов дела «Нового величия». В камере он жаловался на духоту и табачный дым. Вместе с ним в одной помещении находились 10 человек.

В декабре Тверской суд Москвы отказался отпустить правозащитника на похороны Людмилы Алексеевой.

Ранее News.ru сообщал о задержании в Твери активиста за чтение Конституции России. Молодой человек — Илья Якушев —устроил одиночный пикет у здания городской администрации. Илье предложили проехать в отделение полиции. По дороге сотрудники требовали убрать телефон и пытались вести беседы на политические темы. Якушев полагает, что таким образом они хотели узнать о его взглядах.


#москва #правозащитники #Пономарев
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
происшествия 18:55, 14 декабря 2018
Генпрокуратура обосновала арест Пономарёва
общество 14:41, 12 декабря 2018
Пономарёв пожаловался на дым сигарет в камере
общество 18:49, 10 декабря 2018
Суд отказался пускать Пономарёва на похороны Алексеевой
общество 20:45, 8 декабря 2018
Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
общество 14:49, 5 декабря 2018
Правозащитника Пономарёва арестовали на 25 суток
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top