Кубанскую активистку привлекли за ролик о нехватке школ

Прокуратура завела административное дело в отношении детского хирурга Яны Антоновой за публикацию в интернете видео о нехватке школ в Краснодаре. Девушку обвиняют в осуществлении деятельности «нежелательной организации».
«В прокуратуре города Краснодара меня и моего адвоката Александра Валявского ознакомили с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении. Поводом для возбуждения против меня административного дела стала публикация видео с символикой российского общественного движения "Открытая Россия", в котором рассказывается об обращении к депутатам Государственной Думы России с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти школ в Краснодаре на 1000 ученических мест каждая», — написала Антонова в Facebook.
В ролике говорится о том, что в 2018 году в столице Кубани ввели в эксплуатацию всего два общеобразовательных учреждения. В настоящее время в классах некоторых школ Краснодара обучаются по 35−40 учеников. Авторы ролика в связи с этим обратились к парламентариям с просьбой выделить из федерального бюджета средства на строительство новых учебных заведений.
Яна Антонова является координатором движения «Открытая Россия» в Краснодаре, сообщает «Радио Свобода».
Одноимённую платформу Михаила Ходорковского, зарегистрированную в Британии, признали так называемой «нежелательной организацией» в России. С 2017 года в различных регионах активистов движения преследуют по обвинению в работе на британскую организацию.
Как писал News.ru, ранее псковские правоохранители задержали координатора «Открытой России» Лию Милушкину и её супруга. Их заподозрили в сбыте наркотиков.