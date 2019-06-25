https://static.news.ru/photo/0f064bec-9753-11e9-ab75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Nekrasov/Global Look Press

Поток туристов в Крым за пять лет увеличился на 76%. Такие данные привёл глава комитета парламента полуострова по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Суммарный туристический поток в Крым с момента вхождения полуострова в состав России вырос на 76%, — цитирует Черняка РИА Новости .

Он также отметил, что в 2018 году Крым установил рекорд по количеству туристов в постсоветский период. По словам парламентария, в 2018 году полуостров принял 6,8 млн путешественников. Черняк выразил уверенность, что в 2019 году прошлогодний рекорд будет побит.

Ранее News.ru писал, что круизный лайнер «Князь Владимир», курсирующий между курортами Крыма и Краснодарского края, может продлить маршрут до Абхазии.