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«Красивую жизнь» Цеповяза оплатили ульями

Томас Тхайцук/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Прокуратура Амурской области завела уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством исправительной колонии ИК-3 УФСИН России по региону. Данное решение было принято по материалам прокурорской проверки.

Сотрудники ведомства установили, что должностные лица колонии принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, которые заключённые использовали на пасеке. Это противоречит действующему законодательству.

Кроме того, стало известно, что администрация ИК-3 заключала с гражданами договоры о предоставлении рабочей силы, по которым были трудоустроены их близкие родственники из числа осуждённых. Таким образом преступники получали льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками. При этом данные встречи как свидания не оформлялись, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее News.ru писал, что осуждённый по «делу банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в колонии строгого режима № 3 в Амурской области, имел более вольготные условия, чем другие заключённые. В частности, он активно пользовался запрещёнными предметами — мангалом и телефоном. Также его незаконно перевели на облегчённые условия отбывания наказания и поощряли, ему предоставлялись внеочередные свидания, порой даже с теми людьми, которые не являлись его родными.


#фсин #колония #прокуратура #цеповяз
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