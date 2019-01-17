«Красивую жизнь» Цеповяза оплатили ульями

https://news.ru/storage/news/1a297919e86fa0f04bd44d08f0635c31/c23f69b6-6d0a-4851-a5a6-e74626cda889_850.jpg Томас Тхайцук/РИА Новости

Прокуратура Амурской области завела уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством исправительной колонии ИК-3 УФСИН России по региону. Данное решение было принято по материалам прокурорской проверки.

Сотрудники ведомства установили, что должностные лица колонии принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, которые заключённые использовали на пасеке. Это противоречит действующему законодательству.

Кроме того, стало известно, что администрация ИК-3 заключала с гражданами договоры о предоставлении рабочей силы, по которым были трудоустроены их близкие родственники из числа осуждённых. Таким образом преступники получали льготы в виде дополнительных свиданий с родственниками. При этом данные встречи как свидания не оформлялись, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее News.ru писал, что осуждённый по «делу банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в колонии строгого режима № 3 в Амурской области, имел более вольготные условия, чем другие заключённые. В частности, он активно пользовался запрещёнными предметами — мангалом и телефоном. Также его незаконно перевели на облегчённые условия отбывания наказания и поощряли, ему предоставлялись внеочередные свидания, порой даже с теми людьми, которые не являлись его родными.