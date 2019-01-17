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Экс-начальник башкирской колонии задержан за взятки

Александр Паниотов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Видный функционер ФСИН Башкирии был задержан за коррупцию, сообщает Следственный комитет. Экс-начальник колонии ИК-13 по Башкирии, получивший должность замначальника Межрегионального учебного центра УФСИН России по Республике Башкортостан, Евгений Пудаков был заподозрен в получении взяток.

По данным следователей, мужчина собирал с родственников осуждённых по 15−20 тыс. рублей — это была мзда за предоставление длительных свиданий. А чтобы передать заключённым бытовую технику, приобретённую их родственниками, требовалось уже 40 тыс. рублей.

С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о его аресте.

Отметим, что начальники колоний регулярно попадают в скандальные истории, которые заканчиваются для них возвращением в места лишения свободы уже в качестве не надзирателей, а заключённых. Ранее News.ru сообщал об аресте экс-начальника колонии в Карелии. В данном исправительном учреждении ранее заключённые жаловались на пытки.


#взятки #коррупция #колония #башкирия
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