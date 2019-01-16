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Суд приговорил экс-начальника колонии, где сидел Дадин

Ильдар Дадин Евгений Одиноков/РИА Новости

Ильдар Дадин

общество [ версия для печати ]

Сегежский городской суд признал виновным и приговорил бывшего начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Он руководил колонией, в которой содержался активист Ильдар Дадин.

Как сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора», суд признал его виновным по двум статьям.

«Сергей Коссиев осужден к 2 годам 6 месяцам общего режима за превышение полномочий и злоупотребление ими (ч.1 ст. 285 УК, ч.1 ст. 286 УК). Он возглавлял колонию, когда в ней содержался Ильдар Дадин. Были многочисленные жалобы осужденных на пытки», — сказал Чиков.

В колонии № 7 в карельском городе Сегежа отбывал наказание активист Ильдар Дадин, осужденный за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов. В ноябре 2016 года он пожаловался на издевательства со стороны администрации учреждения, в которых, по его словам, лично участвовал Коссиев. Следственные органы тогда не нашли повода для возбуждения дела. Коссиев покинул должность в 2017 году.
Как уже писал News.ru, позднее Ильдар Дадин смог отсудить компенсацию за нарушения при конвоировании, в ходе которых его четверо суток морили голодом. Правда, мужчине выплатят только пять тысяч рублей вместо запрошенных 700 тысяч.


#суд #приговор #колония #Дадин
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