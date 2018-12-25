Кадырова заинтересовало качество слуха мэра Грозного

https://news.ru/storage/news/c0d087b4c45b8035cb299b8908887fd1/2903359a-48fc-402b-9544-1a9b56f730ad_850.jpg Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на жалобу юного видеоблогера на городской водоканал. В ответном посте политик поинтересовался, услышал ли это обращение мэр Грозного.

«Ох ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?» — написал глава республики на своей стене во «ВКонтакте».

В разлетевшейся по Интернету записи мальчик жалуется на то, что у него дома из обоих кранов течёт «горячущая вода».

13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа.