Кадырова заинтересовало качество слуха мэра Грозного

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на жалобу юного видеоблогера на городской водоканал. В ответном посте политик поинтересовался, услышал ли это обращение мэр Грозного.
«Ох ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?» — написал глава республики на своей стене во «ВКонтакте».
В разлетевшейся по Интернету записи мальчик жалуется на то, что у него дома из обоих кранов течёт «горячущая вода».
13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа.