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Кадырова заинтересовало качество слуха мэра Грозного

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

общество [ версия для печати ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на жалобу юного видеоблогера на городской водоканал. В ответном посте политик поинтересовался, услышал ли это обращение мэр Грозного.

«Ох ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков. Рамзан Кадыров услышал. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева?» — написал глава республики на своей стене во «ВКонтакте».

В разлетевшейся по Интернету записи мальчик жалуется на то, что у него дома из обоих кранов течёт «горячущая вода».

13 декабря Кадыров заявил, что если бы федеральный центр выделял Чечне больше денег и не мешал работать, то регион бы процветал, писал News.ru. Так он прокомментировал отчет Счетной палаты, которая признала неэффективным исполнение ФЦП по развитию Северного Кавказа.


#дети #чечня #кадыров #блогеры
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