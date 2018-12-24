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Кабмин запретил свободный оборот новых анаболиков

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Несколько анаболических стероидов внесены в список сильнодействующих веществ. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В перечень вошли такие анаболики, как меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол. Все они являются модификациями препаратов, которые ранее были включены в список. Указанные стероиды изымаются из свободного оборота, но не запрещаются, пишут «Известия».

Также Медведев подписал документ, который вносит новые синтетические наркотики в перечень запрещённых к распространению в России веществ.

Как писал в ноябре News.ru, производители изъяли из обращения более 560 готовых лекарственных препаратов, в состав которых вошла опасная фармацевтическая субстанция китайского производства «Валсартан». Вещество было запрещено Европейским агентством по лекарственным средствам.


#запрет #наркотики #медведев #медпрепараты
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