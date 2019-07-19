https://static.news.ru/photo/e8df2382-aae2-11e9-9734-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Единовременную материальную помощь выплатили 99% пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко.

99% пострадавших получили положенные им выплаты. Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее, — написал Левченко в Instagram .

По его словам, из подтопленных и разрушенных 300 участков автодорог восстановлено 250, из 48 мостов — 46. Открыт проезд по федеральной трассе, а также восстановлено электро- и водоснабжение.

За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия, — добавил Левченко.

Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы завели уголовное дело из-за халатности чиновников во время паводков в Иркутской области, жертвами которых стали 25 человек. По требованию главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина материалы переданы в центральный аппарат ведомства.