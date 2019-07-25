https://static.news.ru/photo/f2311bf8-aeba-11e9-93b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зарубежные производители лекарств подали заявку на отзыв 900 препаратов с российского рынка. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Многие иностранные компании активно уходят с нашего рынка, в прошлом году поданы заявки о том, чтобы убрать у нас 900 препаратов, — это не может не настораживать, — приводит АГН «Москва» слова парламентария.

По его словам, ситуация усугубляется несовершенством законодательства об интеллектуальных правах и патентах. Это мешает российским фармацевтам выпускать и продавать в России медикаменты и при наличии, и при отсутствии зарубежных аналогов:

Что означает патентообладание? Это возможность запретить производить определённого рода лекарства. Есть случаи, когда наши лекарства, которые отличаются по кристаллической решётке и по способу изготовления от оригинального препарата и даже, скорее, обладают преимущественными качествами, по требованию иностранной компании были лишены российских патентов.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%. Оказалось, что аспирин эффективен только в борьбе за продолжительность жизни онкобольных с мутировавшим геном PIK3CA.