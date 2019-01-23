Грипп и ОРВИ атаковали Россию

https://news.ru/storage/news/e5f3af0f6ad382ffe2e1cda64d7be1c8/bd79a9ec-4c62-438f-8538-46a02856db6a_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в России. В настоящее время закрыты 61 школа и 23 детских сада.

По её словам, уровень заболеваемости выше предельной отметки зафиксирован в 13 регионах. При этом более чем в половине случаев наличие вируса подтверждается лабораторно.

Чаще всего заболеванию подвержены дети в возрасте от 3 до 6 и от 7 до 14 лет, посещающие учебные заведения и детские сады.

«За прошедшую неделю на 6% увеличилось количество больных, госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ», — сказала Попова РИА Новости, добавив, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией частично был приостановлен учебный процесс.

Эпидемиологический порог в настоящее время превышен в Пермском крае, Республике Алтай, Свердловской, Владимирской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Карелии, Хабаровском крае, Бурятии и Якутии.

Ранее News.ru писал о сезонном подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ в Московском регионе. В столице против гриппа привили более 7,5 миллиона человек, что составляет 60,7% от всей численности населения столицы. При этом 2,6 миллиона человек сделали прививки за счёт работодателей.