Госдума отменила национальный роуминг в России

https://news.ru/storage/news/1526c9990ad036c323f5df2ac3f1165c/cb23fbda-5f67-4eef-86ae-8efb440c4270_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Государственная дума во время пленарного заседания приняла закон, ликвидирующий национальный роуминг на территории Российской Федерации.

Теперь операторы связи должны установить одинаковые условия оказания услуг внутри своей сети вне зависимости от того, находится ли пользователь на территории «домашнего» региона, пишет РИА Новости.

Согласно принятому документу, абонент будет оплачивать телефонное соединение с собеседником, находящимся за рубежом. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. Инициаторами стали депутаты ГД от партии «Справедливая Россия» во главе со своим председателем Сергеем Мироновым.

Ранее News.ru публиковал заявление политика о том, что россияне смогут сэкономить благодаря нововведению. За первые полгода действия закона жителям РФ удастся сохранить в кошельках свыше 36 млрд рублей.