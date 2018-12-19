USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Госдума отменила национальный роуминг в России

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Государственная дума во время пленарного заседания приняла закон, ликвидирующий национальный роуминг на территории Российской Федерации.

Теперь операторы связи должны установить одинаковые условия оказания услуг внутри своей сети вне зависимости от того, находится ли пользователь на территории «домашнего» региона, пишет РИА Новости.

Согласно принятому документу, абонент будет оплачивать телефонное соединение с собеседником, находящимся за рубежом. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. Инициаторами стали депутаты ГД от партии «Справедливая Россия» во главе со своим председателем Сергеем Мироновым.

Ранее News.ru публиковал заявление политика о том, что россияне смогут сэкономить благодаря нововведению. За первые полгода действия закона жителям РФ удастся сохранить в кошельках свыше 36 млрд рублей.


#госдума #роуминг
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
общество 12:59, 19 декабря 2018
Миронов: отмена национального роуминга позволит экономить
общество 14:49, 18 декабря 2018
ГД приняла проект отмены роуминга в РФ во втором чтении
экономика 08:10, 31 октября 2018
Кабмин готовит поправки в законопроект об отмене роуминга
экономика 10:58, 8 октября 2018
Региональные сотовые операторы недовольны реформой роуминга
Лента новостей
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадорчные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
Другие новости
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top