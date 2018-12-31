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Госдума предлагает отказаться от газификации ЖКХ

PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

России необходимо отказаться от газификации жилищно-коммунального хозяйства в пользу его электрификации, считает первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. По словам первого зампреда фракции «Справедливая Россия», газ уступает электричеству и с точки зрения безопасности, и в экономическом плане.

Таким образом парламентарий отреагировал на вопрос о том, не говорит ли трагедия в Магнитогорске в пользу перехода на электричество. Он подчеркнул, что в новом строительстве необходимо изменить стандарты и отказаться от газа, а уже газифицированные дома постепенно переводить на электричество.

Глава комитета ГД по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов отметил, что дополнительным фактором опасности в данном вопросе является недобросовестность чиновников, а также мошенничество в сфере газификации домов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Глава государства попросил соотечественников проявить сочувствие и помянуть жертв трагедии.


#госдума #россия #ГАЗ #электричество #ЖКХ
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