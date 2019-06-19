https://static.news.ru/photo/308a92c2-92ea-11e9-85d8-fa163e074e61_1024.jpg Джуна Давиташвили Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Главную тайну Джуны озвучили её друзья и близкие: любимый сын целительницы Вахо не был её родным ребёнком. Признание прозвучало в эфире ток-шок «Пусть говорят» на Первом канале.

Целительница и астролог умерла в июне 2015 года, к этой дате была приурочена передача. Как рассказала подруга Джуны Онделка Седых, своего горячо любимого сына Вахо целительница взяла из многодетной бедной ассирийской семьи. И даже якобы заплатила за мальчика какой-то выкуп. Произошло это после того, как умерла новорождённая дочь Джуны, которую писательница успела назвать Юной. По заверению друзей, она всю жизнь рисовала Юну в своих картинах.

После смерти дочери Джуна вышла на работу, родители мужа выгнали её, и тогда она уехала в Грузию, а вернулась оттуда уже с мальчиком, — рассказывает Онделка Седых.

Известно, что дни рождения целительницы и её сына были в один день, что Джуна считала неким особым знаком. Она тяжело переживала смерть Вахо и даже положила с ним в могилу сотовый телефон, который оплачивала до конца жизни.

Но, как выяснилось, рано ушедшая из жизни дочь Юна была не единственным ребёнком Джуны. По утверждению её биографа Светланы Савицкой, у целительницы были ещё близнецы, но они также рано ушли из жизни. Это тоже был секрет, который не предназначен для всех, уверяет Савицкая.

Есть ещё секреты Джуны, которые нельзя разглашать десять лет, — добавила биограф.

Тайну усыновления Джуна хранила ради сына, чтобы он не чувствовал себя обделённым.

Ранее News.ru сообщал, что 8 июня 2015 года умерла Джуна Давиташвили, первая официально признанная целительница Советского Союза и России. Перед смертью она много лет не практиковала и почти не выходила из дома — после того как в пьяной драке погиб её сын, Джуна закрылась от мира.