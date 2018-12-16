Глава «Роскосмоса» рассказал о тренировках космонавтов

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что космонавты МКС начали тренироваться, чтобы подготовить своё тело для возвращения на Землю. Об этом он сообщил на своей страничке в Twitter.
Дмитрий Рагозин рассказал, что российский космонавт Сергей Прокопьев приступил к тренировкам на бортовом тренажёре. Перед возвращением на Землю организму «напоминают» о гравитации с помощью устройства ЧИБИС. Данный прибор создаёт отрицательное давление для того, чтобы направить часть кровотока в сторону ног. У иностранцев схожая система тренировок.
Возвращение запланировано на 20 декабря. Вместе с Прокопьевым домой вернутся немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.
Ранее News.ru подробно рассказывал о «новогоднем столе» космонавтов МКС. Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических исследований РАН Александр Агуреев рассказал, что в честь праздника их «побалуют» фруктами и икрой, а новогодние бокалы космонавтов будут наполнены водой и яблочным соком.