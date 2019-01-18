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Глава «Почты России» назвал реальную цену своей квартиры

Николай Подгузов Александр Авилов/АГН "Москва"

Николай Подгузов

общество [ версия для печати ]

Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что его квартира стоит не миллиард, а «всего» 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки.

По его словам, остальную часть он оплатил с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи двух квартир, передаёт ТАСС. Подгузов подчеркнул, что все его доходы и расходы занесены в соответствующие декларации.

«Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — пояснил гендиректор.

Как ранее писал News.ru, недвижимость площадью 386 квадратных метров расположено в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Стоимость апартаментов может превышать миллиард рублей. При этом чистая прибыль всей «Почты России» за 2017 год (последние доступные сведения) составляет 758 млн рублей.


#недвижимость #ПОЧТАРОССИИ
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