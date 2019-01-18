Глава «Почты России» назвал реальную цену своей квартиры

https://news.ru/storage/news/0970e31efec4b8061760942237c6cfe2/62846006-f27c-49c1-88fd-a6ed640e0929_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Николай Подгузов

Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что его квартира стоит не миллиард, а «всего» 100 млн рублей, из которых 75% было профинансировано за счет ипотеки.

По его словам, остальную часть он оплатил с помощью собственных средств, в том числе сбережений и денег от продажи двух квартир, передаёт ТАСС. Подгузов подчеркнул, что все его доходы и расходы занесены в соответствующие декларации.

«Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», — пояснил гендиректор.

Как ранее писал News.ru, недвижимость площадью 386 квадратных метров расположено в жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Стоимость апартаментов может превышать миллиард рублей. При этом чистая прибыль всей «Почты России» за 2017 год (последние доступные сведения) составляет 758 млн рублей.