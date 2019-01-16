Муравьеду из Калининграда устроили банный день

https://news.ru/storage/news/a7ed8cf78a6eaaf46635a08f5feff0e1/b2032f59-fbd1-4009-bad3-d58655815062_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники Калининградского зоопарка искупали самку гигантского муравьеда по кличке Кайя.

В учреждении живёт единственная в России пара этих редких животных, которые очень любят купаться. Поэтому даже зимой в их вольерах стоят ванны.

По словам сотрудников, они устраивают банные дни для муравьедов каждую неделю. Комфортная для них температура воды составляет 27−30 градусов — в ней они могут плескаться около 15 минут, расчёсывая и промывая свою шерсть огромными когтями.

В летний период за их купанием могут наблюдать все посетители зоопарка, так как водные процедуры проходят в специальном бассейне в уличном вольере.

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