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Муравьеду из Калининграда устроили банный день

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники Калининградского зоопарка искупали самку гигантского муравьеда по кличке Кайя.

В учреждении живёт единственная в России пара этих редких животных, которые очень любят купаться. Поэтому даже зимой в их вольерах стоят ванны.

По словам сотрудников, они устраивают банные дни для муравьедов каждую неделю. Комфортная для них температура воды составляет 27−30 градусов — в ней они могут плескаться около 15 минут, расчёсывая и промывая свою шерсть огромными когтями.

В летний период за их купанием могут наблюдать все посетители зоопарка, так как водные процедуры проходят в специальном бассейне в уличном вольере.

Ранее News.ru писал, что местные жители больше месяца спасают от голода на Чукотке белого медвежонка-сироту. Его подкармливают мясом моржей, чтобы сохранить зверя в дикой природе. При этом малыша ограждают от человеческой пищи и не пускают в поселение, к которому он вышел в конце прошлого года.


#животные #зоопарк #Калининград #муравьед
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