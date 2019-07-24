https://static.news.ru/photo/ecea07d6-ae1a-11e9-81ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Резкая смена погоды ожидается почти на всей территории европейской части России, информирует Гидрометцентр.

По данным специалистов, холодная тропосферная ложбина из Арктики в воскресенье, 28 июля, быстро распространится по всей территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Обширный холодный циклон будет кружить в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями, - пишут "Метеоинф о".

На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег. В средней полосе РФ от Кольского полуострова до Средней Волги ожидается похолодание на 4-7 градусов ниже нормы. На Урале и Верхней Волге температура не дотянет до средних значений на 10 градусов. При этом арктический воздух доберётся и до южный регионов, но там температура станет более комфортной.

В Москве резкое похолодание ожидается в понедельник, 29 июля, днём воздух сможет прогреться лишь до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около плюс 8 градусов, писал News.ru.

В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры. В Москве самые низкие ночные температуры зафиксированы 29 июля 1916 года ( всего плюс 5,6 градуса), 30 июля 2006 года (плюс 7,6 градуса), 31 июля 1971 года (6,1 градуса).