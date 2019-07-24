Перепады температур ожидаются в Москве на ближайших выходных. 27 июля температура поднимется до 28 градусов, а с 28 числа в столицу придёт похолодание из Скандинавии.
В воскресенье характер погоды уже начнет меняться, у нас увеличивается вероятность дождя. Также начинается понижение температур за счёт адвекции холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией, — рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В начале следующей недели очередной циклон принесёт в столичный регион резкое похолодание. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям Московского региона тёплые дни в конце июля и начале августа. Он подчеркнул, что каждый год самые тёплые дни лета приходятся на разные периоды. При этом синоптик выразил надежду, что этим летом россиянам ещё удастся погреться в лучах солнца.