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В госинспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции советуют воздержаться от покупки фруктов на улицах. Роспотребнадзор ранее обнаружил в узбекской черешне, абрикосах и армянской клубнике пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам.

Покупать фрукты лучше в местах, где соблюдены условия для хранения и реализации продукции, есть маркировка и документы, подтверждающие качество и безопасность. Покупать фрукты на улице, где нет соответствующих условий хранения...