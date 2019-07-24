Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты решили изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка изменён. Соответствующий законопроект был рассмотрен в третьем чтении в ГД РФ.

В документе говорится, что величина среднедушевого дохода семьи изменяется с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Он вступит в силу 1 января 2020 года. Его авторы считают, что эта мера благоприятно скажется на рождаемости, передаёт агентство «Москва».

Как ранее писал News.ru, глава правительства Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий. По его словам, выплаты на детей в возрасте от полутора до трёх лет следует поднять до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе.

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