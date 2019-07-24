https://static.news.ru/photo/f3753d9e-ae08-11e9-b0be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты решили изменить критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка изменён. Соответствующий законопроект был рассмотрен в третьем чтении в ГД РФ.

В документе говорится, что величина среднедушевого дохода семьи изменяется с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Он вступит в силу 1 января 2020 года. Его авторы считают, что эта мера благоприятно скажется на рождаемости, передаёт агентство « Москва ».

Как ранее писал News.ru, глава правительства Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий. По его словам, выплаты на детей в возрасте от полутора до трёх лет следует поднять до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе.