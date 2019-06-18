https://static.news.ru/photo/2b3e10ac-91c1-11e9-8f7d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава правительства Дмитрий Медведев предложил использовать принцип адресности при увеличении размеров детских пособий.

По его словам, выплаты на детей в возрасте от полутора до трёх лет следует поднять до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе. Однако получать такие пособия должны не все семьи, а только те, что имеют доход ниже установленного уровня, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Ольга Окунева попросила Минтруд пересмотреть правила назначения детских пособий. Она сочла неправильным то, что при определении доходов родителей учитываются пособия на ребёнка, полученные ими за предыдущий период.