https://static.news.ru/photo/f015608e-9c38-11e9-94d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Активистки феминистского движения собираются провести в Москве марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. Об этом сообщила одна из заявительниц акции Эмилия Григорян.

Мы добиваемся освобождения Крестины, Ангелины, Марии и принятия закона о домашнем насилии. У нас с организаторками большой план, запланировано много акций, его мы сейчас активно обсуждаем. Думаю, волна спадать не будет, мы работаем огромной инициативной группой: только в Москве почти 300 человек, а ещё много городов и стран, в которых активистки поддерживают сестёр, — цитирует Григорян « МБХ Медиа ».

По её словам, власти Москвы не согласовали активисткам марш, который они изначально планировали провести 6 июля.

Если не успеем согласовать марш до 6 июля, он будет перенесён на другой день, но 6 июля мы всё равно планируем активности, которые будут анонсированы позже, — добавила Григорян.

Как писал News.ru, ранее адвокат Ярослав Пакулин заявил, что уголовное дело в отношении Марии Хачатурян, младшей из сестёр, обвиняемых в убийстве, в связи с признанием её невменяемой может быть выделено в отдельное производство.

Басманный суд Москвы 26 июня продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Ангелине и Крестине Хачатурян. Аналогичное решение было принято и в отношении Марии.