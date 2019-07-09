https://static.news.ru/photo/8bb8724c-a247-11e9-ab08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press

Первое издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» ушло на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тысячи. Его рыночная стоимость оценивалась в £120–160 тысяч.

Издание «Евгения Онегина», выпущенное типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, — настоящая библиографическая редкость. В комплект входит издание первой главы романа в оригинальном переплёте, — рассказала РИА Новости представитель аукционного дома.

Stop! Books and Manuscripts Specialist Barbara Scalvini explains #WhatIsAClassic : Rare first edition in all three parts, of the most important work in Russian literature, Alexander Pushkin's masterpiece Evgenii Onegin’ #ClassicWeekLondon #OutWithTheNew https://t.co/clz6biZuu8 pic.twitter.com/plMYP7uZzs — Christie's (@ChristiesInc) 7 июля 2019 г.

Кроме того, первое издание «Руслана и Людмилы» Пушкина продано за £143,7 тысячи, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя ушли с молотка за £175 тысяч, а первое издание сборника стихов Афанасия Фета «Лирический пантеон» продано за £100 тысяч.

Всего на торги «Золотой век русской литературы» были выставлены более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции.

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