https://static.news.ru/photo/fb4c60f6-9c51-11e9-bb41-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com

Бостонский Аукцион RR Auction выставил на продажу спортивную одежду принцессы Дианы.

Именно в этой толстовке с надписью на груди «Fly Atlantic» принцесса Уэльская ходила на каждую тренировку, чтобы не дать папарацци сделать новые фотографии с её занятий. За несколько месяцев до гибели, леди Диана подарила толстовку своему тренеру Дженни Риветт. Предмет одежды сшит из хлопковой ткани с добавлением полиэстера, стартовая цена составит $5 тысяч, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма «Телохранитель», заявил американский актёр Кевин Костнер. Артист рассказал, что решил заняться продолжением фильма, так как первая часть имела успех среди зрителей. Он предложил британской принцессе сыграть одну из главных ролей. Они даже начали обсуждать детали картины по телефону, например, о наличии поцелуев в кадре.