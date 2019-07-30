https://static.news.ru/photo/9e824756-b384-11e9-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский прокомментировал деление потребительской корзины на мужскую и женскую. По его словам, гендерная классификация тут неприменима, поскольку в этом случае специалисты должны продумать, как градировать мужскую и женскую корзины в зависимости от профессии.

Ну, например, водитель троллейбуса женщина нуждается в существенно большем питании в сравнении с офисным работником. Или те, кто работает с людьми женщины, например, кассир в метро, они выгорают весьма быстро и им точно так же необходимо более серьёзное питание, связанное с восстановлением своих психических качеств, в сравнении, например, с программистом, — заявил он в интервью News.ru.

По его словам, мировая наука не зря отказалась от такого деления, потому что оно не в состоянии произвести градацию в зависимости от рода деятельности.

А вот заведующий лабораторий НИИ питания РАМН, профессор Александр Батурин предложил отказаться от термина «минимальная потребительская корзина». По его словам, такая формулировка не отвечает реалиям жизни.

Все эти корзины должны в полной мере удовлетворять потребности различных групп населения, и соответствовать принципам здорового питания, и называть их «минимальными» попросту неправильно, — подчеркнул эксперт.

Ранее Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил внести изменения в состав потребительской корзины россиян, а также изменить способ её формирования. В частности, специалисты придумали создать отдельные продуктовые наборы для мужчин, женщин, пожилых людей и детей до года.

Эту идею раскритиковала журналист и дизайнер Белла Рапопорт. По её словам, все мужчины и женщины едят по-разному, поэтому разделение продуктовой корзины по половому признаку необоснованно, писал News.ru.