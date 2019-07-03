Данные опроса, проведённого среди женщин проектом «Леди Mail.ru», показали, что общий семейный бюджет ведут менее половины российских семей. Эксперты, опрошенные News.ru, считают, что совместный бюджет не может умереть полностью.

Как уже сообщал News.ru, выяснилось, что 10% респонденток уверены, что у мужа и жены должны быть собственные средства; 25% придерживаются идеи разделения трат, а за ведение общего бюджета высказались лишь 49% опрошенных.

Около 25% участниц опроса заявили, что зарабатывают больше своих половинок. Женщины чаще принимают решение о том, что нужно купить в продуктовом магазине (56%), но при покупке мебели и техники, а также при выборе мест для отдыха активность проявляют мужчины. В 70% случаев пара делает выбор общими усилиями.

Наталья Панфилова, семейный психолог психологического центра «Счастливая семья» в разговоре с News.ru подтвердила, что тенденция на раздельное ведение бюджета, действительно, имеет место. При этом не факт, что такой формат положительно сказывается на крепости семейных уз, считает эксперт.

Некоторые пары сегодня, действительно, ведут раздельный бюджет. Не факт, что это укрепляет отношения. Непросто технически разделить траты. Общий совместный бюджет и совместные траты укрепляют отношения, это безусловно. Раздельный бюджет — это как раздельный отдых: такая свобода не всегда приносит положительные плоды, — говорит психолог. — Однако для многих, особенно для молодёжи, такая идея кажется привлекательной, и пока они не попробуют, они не поймут, нужно им это или нет. Попробовав, они понимают, что здесь есть много неудобств и много разного рода подводных камней. Возникает недоверие, ощущение, что каждый живёт сам по себе. Совместный бюджет — одна из граней семейной жизни, которая укрепляет отношения.

Психолог отметила тот факт, что в сознании многих всё ещё не прижилась мысль, что женщина может зарабатывать больше, чем мужчина. На территории России идёт некое смешение восточных и западных представлений: с одной стороны, женщина хочет зарабатывать наравне с мужчинами, как это принято на Западе, а с другой — примеряет на себя восточный формат, где, выйдя замуж, она стремится к тому, чтобы муж полностью её содержал, покупал одежду, украшения, а свои деньги она откладывала бы на какие-то собственные нужды. Менталитет россиянок пока не принял новую реальность, заключает Панфилова.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сергей Смирнов, доктор экономических наук, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков ВШЭ, удивлён результатами опроса, в связи с чём позволил себе усомниться в репрезентативности выборки.

Не очень понятно, кого опрашивали и сколько человек приняли участие в опросе, — говорит экономист. — Среди моих знакомых семейных пар нет никого, кто вёл бы раздельный бюджет, и я впервые слышу, что почти 50% семей делят бюджет. Возможно, это имеет отношения к людям, которые встречаются, ходят в гости друг к другу. В контексте обычной семьи трудно даже физически представить себе полностью раздельный бюджет — люди вместе завтракают, обедают, ужинают, живут в квартире, за которую надо платить, вместе отдыхают, совершают крупные покупки. Если один содержит другого, то это иначе называется — женщина в этом случае содержанка, мужчина — альфонс или жиголо. Конечно, каждый волен выбирать, как вести хозяйство, никаких законодательных ограничений здесь нет, но как на практике осуществить раздельное ведение бюджета семьи — не знаю.

Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель, управляющий партнёр компании Management Development Group Inc. и радиоведущий считает, что семейный бюджет никуда не делся, он лишь постепенно принимает иные формы.

Экономика долгое время являлась одной из самых важных семейных скреп. Сегодня людей скрепляет не столько экономика, сколько человеческие чувства, — говорит экономист. — Я считаю, что семейный бюджет по-прежнему остаётся. Другое дело, что сейчас растёт уровень образования, и люди, находясь в семье, в состоянии разделить расходы на совместные и раздельные. Нельзя сказать, что семейный бюджет исчерпал себя как таковой, он просто стал более разнообразен. Если раньше картина была чёрно-белой, то сейчас мы научились разделять полутона. Мы стали более зоркими, и это хорошо!

Для тех, кто всё ещё придерживается стереотипов и старается вести хозяйство совместно, существуют онлайн-сервисы, помогающие экономить, и их немало. В них также учтён тренд на разделение финансов: в рамках одной программы можно вести разные бюджетные линии — для жены, для мужа, для ребёнка и хоть и небольшую, но совместную линию.