https://static.news.ru/photo/1e885b1e-b42c-11e9-bdda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Чаще всего злоумышленники угоняют автомобили чёрного цвета. Такими результатами исследования поделился в интервью News.ru руководитель страхового проекта Mafin (созданного по инициативе страховой компании «Абсолют Страхование») Алексей Тимонин.

По результатам наших изысканий выяснилось, что на угон машины влияет цвет. Для некоторых чёрных машин вероятность угона примерно в пять раз больше, чем для белых, светло-серых, — рассказывает Тимонин.

При этом самая угоняемая в 2019-м марка авто — это седан Hyundai Solaris, писал ранее News.ru со ссылкой на данные компании «Ренессанс Страхование». На втором по «популярности» среди угонщиков оказался седан Kia Rio, а на третьей строчке — Kia Ceed.

Подробнее читайте в материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что в 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris. Об этом свидетельствует страховая статистика от компании «Ренессанс Страхование».