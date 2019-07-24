https://static.news.ru/photo/9a86cd70-ae1b-11e9-a48d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков согласился с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, которая предупредила об экологической катастрофе, соизмеримой с чернобыльской аварией, которая может случиться на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области.

Таких «Усольев» у нас по всей России... Потому что как только попустительство со стороны властей и надзорных органов есть, естественно, никакой капиталист, не будет вкладывать деньги в экологические программы, — сообщил News.ru Андрей Пешков.

Он пояснил, что в российском законодательстве заложена ответственность хозяйствующего субъекта за негативное воздействие на окружающую среду. Однако отсутствие надзора, нередко умышленное, приводит к ущербу природе, а промышленники, сняв сверхприбыли, исчезают обычно за рубежом. По мнению эколога, их вполне можно найти, вернуть обратно и заставить компенсировать нанесённый ущерб, была бы только политическая воля.

Фонды, штрафы, взыскания ущербов, уголовная ответственность — это всё предусмотрено в законодательстве, — подчеркнул Пешков.

А по поводу «Усольехимпрома», который десятки лет сбрасывал ртутьсодержащие отходы, он считает необходимым возбудить уголовное дело по факту нанесённого значительного экологического ущерба, найти виновных и заставить их расплатиться: «если не деньгами, то заставить лопатами черпать эти заражённые ртутью отложения».

Как писал News.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. По её словам, экологии страны угрожает предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, занимающееся производством хлора и других химических веществ. Радионова пояснила, что собственники бросили предприятие на произвол судьбы, притом что территория комбината нуждается в демеркуризации из-за сильного загрязнения ртутью.