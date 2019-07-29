https://static.news.ru/photo/0d6e9c30-b21f-11e9-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение на ул. Александра Гомельского в Москве ограничат с 3 августа по 24 декабря. Это связано с продлением сроков реконструкции инженерных сетей.

Работы будут вестись ​на участке ул. Александра Гомельского от д. 39, стр. 1 до д. 37, корп. 7 по Ленинградскому проспекту. Движение перекроют по одной полосе с обустройством временных уширений. Ограничение будет действовать круглосуточно, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что три автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. В связи с этим перекрыли две полосы движения в сторону центра столицы.