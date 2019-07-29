Движение на ул. Александра Гомельского в Москве ограничат с 3 августа по 24 декабря. Это связано с продлением сроков реконструкции инженерных сетей.
Работы будут вестись на участке ул. Александра Гомельского от д. 39, стр. 1 до д. 37, корп. 7 по Ленинградскому проспекту. Движение перекроют по одной полосе с обустройством временных уширений. Ограничение будет действовать круглосуточно, сообщает АГН «
Ранее News.ru писал, что три автомобиля столкнулись на юге Москвы. Инцидент произошёл на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. В связи с этим перекрыли две полосы движения в сторону центра столицы.