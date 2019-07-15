https://static.news.ru/photo/6b27c840-a713-11e9-ba78-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/egor_lesnoy

Строить дома для пострадавших от наводнения жителей города Тулуна начнут только в 2020 году. Это станет возможным после оформления всей градостроительной документации, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.



Перед этим, по его словам, «нужно сделать проекты». Также необходимо предварительно внести изменения в генплан и проект комплексной застройки территории. Это, отметил глава региона, связано в том числе и с тем, что речь идёт не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре и о коммунальном хозяйстве.

По его словам, примерно через 10 дней в Тулуне строительные организации Иркутской области представят людям и местным органам власти возможные варианты решения вопроса.

Строители Иркутска готовы продавать жильё по гарантированному спросу за 45 тысяч рублей [за кв. м], поэтому то количество людей, которое готово будет переезжать в Иркутск, мы его определили и перед строителями поставим задачу, чтобы они объекты достраивали, — цитирует Левченко РИА Новости .

Губернатор уточнил, что жителям предлагают и другие варианты: Братск, Саянск, Залари — «там, где к концу [текущего] года готовы будут дома для того, чтобы их переселять».



Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов, Тулун был одним из наиболее пострадавших. Погибли 25 человек, 647 местных жителей были госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.

Как писал News.ru, правительство Иркутской области определило пять площадок под строительство нового жилья взамен уничтоженного во время наводнения. На месте наводнения восстанавливать жильё не планируется, там будет создана лесопарковая зона со спортивными сооружениями.