Долги россиян за газ составляют десятки миллиардов

https://news.ru/storage/news/417be8a98b6d71c9ac7afeb8786b7b72/d723e642-e0e8-4418-ae9b-4f89bf60a278_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Чечня и Дагестан возглавили список злостных неплательщиков за газ. Задолженность жителей республик составляет 13,291 миллиарда рублей и 9,033 миллиарда рублей соответственно.

В целом по стране только за 11 месяцев прошлого года задолженность россиян увеличилась на 7 млрд 800 млн рублей. Общий долг граждан России за газ достиг почти 38 млрд рублей, сообщает компания «Газпром межрегионгаз».

Среди юридических лиц больше всего должников в Подмосковье. К декабрю 2018 года 118 организаций должны были более 1 млрд рублей.

В лидерах антирейтинга также оказались Тверская область, Пермский и Краснодарский края.

Меньше всего компаний-должников находится в Калмыкии, Ингушетии, на Алтае и Сахалине, а также в Тюменской области и Камчатском крае.

Ранее News.ru писал, что ГП РФ посчитала необоснованным иск Чечни о списании долгов населения республики за газ.