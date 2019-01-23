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Долги россиян за газ составляют десятки миллиардов

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Чечня и Дагестан возглавили список злостных неплательщиков за газ. Задолженность жителей республик составляет 13,291 миллиарда рублей и 9,033 миллиарда рублей соответственно.

В целом по стране только за 11 месяцев прошлого года задолженность россиян увеличилась на 7 млрд 800 млн рублей. Общий долг граждан России за газ достиг почти 38 млрд рублей, сообщает компания «Газпром межрегионгаз».

Среди юридических лиц больше всего должников в Подмосковье. К декабрю 2018 года 118 организаций должны были более 1 млрд рублей.

В лидерах антирейтинга также оказались Тверская область, Пермский и Краснодарский края.

Меньше всего компаний-должников находится в Калмыкии, Ингушетии, на Алтае и Сахалине, а также в Тюменской области и Камчатском крае. 

Ранее News.ru писал, что ГП РФ посчитала необоснованным иск Чечни о списании долгов населения республики за газ.


#ГАЗ #россияне #долги
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