Депутаты утвердили второе название Кемеровской области

https://news.ru/storage/news/0a0b30e9cdab01dbfdbfd7ea5d01f06d/9722c339-fbdf-4585-b3a0-05f4d81e7bea_850.jpg sndko.ru

Название «Кузбасс» официально утверждено в качестве второго официального наименования Кемеровской области. Соответствующее решение принял Совет народных депутатов региона.

За внесение в устав региона проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты. Законом прописывается, что «наименования Кемеровская область и Кузбасс равнозначны», передаёт ТАСС.

Региональные власти собираются направить президенту России обращение, чтобы тот своим указом внёс соответствующие изменения в Конституцию. После этого инициатива вступит в силу.

Название «Кузбасс» ввел в 1842 году известный геолог Пётр Чихачёв. Он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. Кемеровская область была образована в 1943 году, когда почти весь угольный бассейн и окружающие его населённые пункты были выделены из Новосибирской области.

Как писал ранее News.ru, прорывом для России в области технологий стал договор между компанией «Кузбассбизнесавто» и китайским производителем тяжёлой техники Xuzhou Construction Machinery Group Ltd (XCMG). Компании договорились о производстве и реализации техники зарубежных коллег на территории России.