Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси спровоцировал антироссийские протесты, сообщил, что намерен снова туда поехать.
Я очень хочу поехать, у меня там есть личные планы, — цитирует «Интерфакс» Гаврилова.
Он сказал, что планировал поехать туда осенью вместе с детьми в качестве паломников, «потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет».
Как писал News.ru, акции протеста в Грузии, возникшие после инцидента в парламенте страны, были подготовлены заранее. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий заявил, что вместе со своими коллегами стал свидетелем «людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, её президента и православия».