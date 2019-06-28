https://static.news.ru/photo/e425cc0e-9996-11e9-897e-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Гаврилов Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси спровоцировал антироссийские протесты, сообщил, что намерен снова туда поехать.

Я очень хочу поехать, у меня там есть личные планы, — цитирует «Интерфакс» Гаврилова.

Он сказал, что планировал поехать туда осенью вместе с детьми в качестве паломников, «потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет».

Как писал News.ru, акции протеста в Грузии, возникшие после инцидента в парламенте страны, были подготовлены заранее. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Парламентарий заявил, что вместе со своими коллегами стал свидетелем «людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, её президента и православия».