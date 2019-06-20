https://static.news.ru/photo/99fe298e-939a-11e9-bfcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/irina.kalatozishvili

Акции протеста в Грузии, возникшие после инцидента в парламенте страны, были подготовлены заранее. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, с визита которого в Тбилиси начались протесты.

20 июня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей, — цитирует Гаврилова РБК .

Парламентарий заявил, что вместе со своими коллегами стал свидетелем «людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, её президента и православия».

Как писал News.ru, поводом для недовольства стал инцидент, произошедший 20 июня. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия кресло спикера грузинского законодательного органа занял её президент, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который обратился к собравшимся на русском языке. В итоге полиции пришлось эвакуировать российского парламентария из отеля. Протестующие забросали его машину бутылками, после чего он и другие депутаты Госдумы покинули Тбилиси.