https://static.news.ru/photo/3c96af76-a1b1-11e9-9c10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

В конце сентября в дагестанском городе Дербент пройдёт самая многонациональная свадьба. Её планируют включить в Книгу рекордов Гиннесса.

Глава города Хизри Абакаров провёл заседание организационного совета по организации и проведению масштабного мероприятия, которое объединит в себе около двух десятков национальных свадеб. Большая дагестанская свадьба состоится в Дербенте на стадионе «Нарын-Кала» 29 сентября, — говорится в релизе пресс-службы муниципалитета.

По словам властей города, свадьба соединит пары 14 дагестанских национальностей. Кроме того, люди из других регионов России и других государств выразили желание присоединиться к празднику. Поэтому, по замыслу организаторов, событие должно побить целых два рекорда — самая многонациональная свадьба и самое большое количество гостей.

В данном мероприятии примут участие не менее 14 пар от каждой из основных народностей Дагестана, шесть — из зарубежных стран и более 10 тысяч гостей. По словам Хизри Абакарова, в масштабном мероприятии могут принять участие не только те, кто впервые решил сыграть свадьбу, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и ещё раз пережить ощущения, которые были много лет назад, — также сообщается в релизе.

Ранее News.ru писал, что певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко потратили на свою свадьбу свыше семи миллионов рублей. Бракосочетание проходило на юге Италии в городе Сорренто.