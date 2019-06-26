Прошение российского футболиста Александра Кокорина о направлении в одну колонию со своим братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Документы для перевода осуждённых в колонию уже подготовлены, — отметила омбудсмен.
При этом в какое конкретно место отправится нападающий «Зенита» и его родственник, неизвестно. Правозащитница отметила, что Александр Кокорин сейчас находится в спокойном состоянии.
Судебные разбирательства прошли, Александру осталось пять месяцев, — сказала Потяева.
Ранее News.ru сообщал, что в «Зените» примут решение по Кокорину после его выхода на волю.