Блогеры перекрыли Новый Арбат для съёмок клипа

https://news.ru/storage/news/336e7e861e37463e7325761be6c33bad/7e315954-d03f-4e9c-a8a6-8768eaf98a67_850.jpg Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц опубликовали видео со съёмок клипа на Новом Арбате в Москве. На кадрах видно, как молодые люди ходят по проезжей части, мешая движению автомобилей.

Инцидентом заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции, которые приступили к проверке сообщений о перекрытии улицы. В настоящее время они устанавливают личности участников съёмок и пытаются связаться с ними, передаёт «Москва 24».

Блогер Манукян известен под ником dava_m. В Instagram на него подписаны 2,7 млн человек.

Ранее News.ru писал, что мировой суд в городе Амурске Хабаровского края 14 января арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, разместившего в Сети видео с похорон местного криминального авторитета, за езду на автомобиле без водительских прав.