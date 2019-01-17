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Блогеры перекрыли Новый Арбат для съёмок клипа

Зыков Кирилл/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц опубликовали видео со съёмок клипа на Новом Арбате в Москве. На кадрах видно, как молодые люди ходят по проезжей части, мешая движению автомобилей.

Инцидентом заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции, которые приступили к проверке сообщений о перекрытии улицы. В настоящее время они устанавливают личности участников съёмок и пытаются связаться с ними, передаёт «Москва 24».

Блогер Манукян известен под ником dava_m. В Instagram на него подписаны 2,7 млн человек.

Ранее News.ru писал, что мировой суд в городе Амурске Хабаровского края 14 января арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, разместившего в Сети видео с похорон местного криминального авторитета, за езду на автомобиле без водительских прав. 


#москва #ГИБДД #блогеры #клип #НовыйАрбат
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