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Арестован снявший похороны рецидивиста хабаровский блогер

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Мировой суд в городе Амурске Хабаровского края 14 января арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, разместившего в Сети видео с похорон местного криминального авторитета, за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом рассказала глава пресс-службы краевого ГУ МВД Ирина Щёголева.

В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял Торопцев. Блогер якобы «был лишён водительских прав в мае прошлого года за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», передаёт РИА Новости.

«По новым правилам права в ГИБДД должен сдавать сам нарушитель, и это было указано в постановлении мирового судьи, но мужчина их не сдал. Мировой суд постановил арестовать его на 10 суток за управление автомобилем без водительских прав», — заявила Щёголева.

Как писал ранее News.ru, в городе Амурске Хабаровского края прошли похороны так называемого «смотрящего за городом» Юрия Зарубина по кличке Заруба. По данным Торопцева, ради траурной процессии перекрыли одну из улиц, а гроб с телом криминального авторитета, по некоторым сведениям, несли шеф местной полиции и прокурор. В МВД эту информацию опровергли, подтвердив, что 8 января в Амурске был похоронен неоднократно судимый местный житель.


#полиция #криминал #АРЕСТ #ПОХОРОНЫ #видео
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