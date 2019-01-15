Арестован снявший похороны рецидивиста хабаровский блогер

https://news.ru/storage/news/c47ab2e130c5547adec982e7982c9808/03bc5846-21ec-48b5-82ba-98569f3793c8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мировой суд в городе Амурске Хабаровского края 14 января арестовал на 10 суток блогера Виктора Торопцева, разместившего в Сети видео с похорон местного криминального авторитета, за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом рассказала глава пресс-службы краевого ГУ МВД Ирина Щёголева.

В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял Торопцев. Блогер якобы «был лишён водительских прав в мае прошлого года за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», передаёт РИА Новости.

«По новым правилам права в ГИБДД должен сдавать сам нарушитель, и это было указано в постановлении мирового судьи, но мужчина их не сдал. Мировой суд постановил арестовать его на 10 суток за управление автомобилем без водительских прав», — заявила Щёголева.

Новогодний Амурск, Хабаровский край.

Хоронят смотрящего за городом, воровского авторитета Зарубина Юрия c позывным "Заруба". Перекрыли движение в городе, гроб несут близкие «Заруба», прокурор города и начальник УВД.pic.twitter.com/6Sy9XIYaME — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 8 января 2019 г.

Как писал ранее News.ru, в городе Амурске Хабаровского края прошли похороны так называемого «смотрящего за городом» Юрия Зарубина по кличке Заруба. По данным Торопцева, ради траурной процессии перекрыли одну из улиц, а гроб с телом криминального авторитета, по некоторым сведениям, несли шеф местной полиции и прокурор. В МВД эту информацию опровергли, подтвердив, что 8 января в Амурске был похоронен неоднократно судимый местный житель.