Скончавшаяся накануне в возрасте 81 года народная артистка РСФСР, актриса, режиссёр и педагог Алла Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы 27 июня.
Об этом сообщается на сайте Московского Художественного театра имени Чехова.
Сначала в МХТ пройдет гражданская панихида, затем, в 13 часов, в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках — отпевание, — говорится в сообщении
пресс-службытеатра.
Советская и российская актриса Алла Покровская скончалась накануне после продолжительной болезни на 82-м году жизни.
Как рассказал сын артистки Михаил Ефремов, его мать последние две недели находилась в тяжёлом состоянии в реанимации и умерла от заражения крови, писал News.ru.