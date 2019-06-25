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Московский аэропорт Шереметьево подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных рейсах. Ранее этот сервис был доступен только на внутренних рейсах.

Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика, — сообщили в пресс-службе Шереметьево. Как писал News.ru, технология распознавания лиц может заменить...