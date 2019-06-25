Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Скончавшаяся накануне в возрасте 81 года народная артистка РСФСР, актриса, режиссёр и педагог Алла Покровская будет похоронена на Троекуровском кладбище Москвы 27 июня.

Об этом сообщается на сайте Московского Художественного театра имени Чехова.

Сначала в МХТ пройдет гражданская панихида, затем, в 13 часов, в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках — отпевание, — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Советская и российская актриса Алла Покровская скончалась накануне после продолжительной болезни на 82-м году жизни.

Как рассказал сын артистки Михаил Ефремов, его мать последние две недели находилась в тяжёлом состоянии в реанимации и умерла от заражения крови, писал News.ru.

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