https://static.news.ru/photo/a3a756e6-974a-11e9-96a8-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр Михаил Ефремов сообщил, что его мать Алла Покровская умерла в результате заражения крови.

Сепсис. Переливание крови нужно было, но у неё была больная печень, поэтому делать этого нельзя, — рассказал Ефремов.

Он добавил, что народная артистка РСФСР Алла Покровская уже полгода не вставала с кровати, борясь с несколькими заболеваниями, передаёт « 360 ».

Как писал News.ru, прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, скончавшейся на 82-м году жизни, состоится в МХТ им. Чехова. Церемония, предположительно, пройдёт 27 июня.