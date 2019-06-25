Актёр Михаил Ефремов сообщил, что его мать Алла Покровская умерла в результате заражения крови.
Сепсис. Переливание крови нужно было, но у неё была больная печень, поэтому делать этого нельзя, — рассказал Ефремов.
Он добавил, что народная артистка РСФСР Алла Покровская уже полгода не вставала с кровати, борясь с несколькими заболеваниями, передаёт «
Как писал News.ru, прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, скончавшейся на 82-м году жизни, состоится в МХТ им. Чехова. Церемония, предположительно, пройдёт 27 июня.