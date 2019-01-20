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Военно-Грузинская дорога полностью закрыта для транспорта

Дмитрий Чикваидзе/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыли. Это связано с сильным ветром в Грузии и угрозой схода лавин.

Движение по автостраде уже ограничивали с 16 января, при этом 19 января его разрешили легковому транспорту. Теперь запрет введён вновь.

«С 10:00 мск движение по дороге запрещено для всех видов транспорта. На крестовом перевале в Грузии сильный ветер и прогнозируется сход лавин», — сказано в сообщении пресс-службы главного управления МЧС по Северной Осетии.

Сейчас проезда ожидают 267 единиц большегрузного транспорта. На дороге развёрнуты пункты обогрева.

По данным ТАСС, которое ссылается на МВД республики, на трассе создано восемь автостоянок. Их охраняют сотрудники правоохранительных органов, которые на время закрытия дорожного полотна работают в усиленном режиме. Водителям предлагают оставить машины на парковке, чтобы не создавать очередей.

Около контрольно-пропускного пункта «Ларс» создана необходимая инфраструктура, предусмотрены санитарно-бытовые условия, в том числе комната матери и ребёнка, а также кафе, магазины, гостиница. Власти Владикавказа при необходимости готовы организовать доставку на пункты обогрева горячей еды.

В предыдущий раз, как писал News.ru, движение по Военно-Грузинской дороге прерывалось в начале января. Транспортное сообщение было заблокировано на всём протяжении трассы от города Владикавказа до населённого пункта Ларс.


#СевернаяОсетия #военногрузинскаядорога
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