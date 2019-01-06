Военно-Грузинскую дорогу частично открыли для транспорта

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге частично открыто. Ограничения остаются для движения грузовиков, сообщили в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.
Транспортное сообщение в сторону Грузии восстановлено на всём протяжении трассы от города Владикавказ до населённого пункта Ларс.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии разрешить движение автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта», — сказано в сообщении ведомства.
Автострада была перекрыта, как сообщал News.ru, из-за схода снежной лавины на территории Грузии. В многокилометровом заторе оказались больше сотни автомобилей. Для водителей и пассажиров в районе Верхнего Ларса и Бурбона были оборудованы пункты обогрева.