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Военно-Грузинскую дорогу частично открыли для транспорта

Александр Имедашвили/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге частично открыто. Ограничения остаются для движения грузовиков, сообщили в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.

Транспортное сообщение в сторону Грузии восстановлено на всём протяжении трассы от города Владикавказ до населённого пункта Ларс.

«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии разрешить движение автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта», — сказано в сообщении ведомства.

Автострада была перекрыта, как сообщал News.ru, из-за схода снежной лавины на территории Грузии. В многокилометровом заторе оказались больше сотни автомобилей. Для водителей и пассажиров в районе Верхнего Ларса и Бурбона были оборудованы пункты обогрева.


#дороги #транспорт #СевернаяОсетия
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