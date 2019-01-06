Военно-Грузинскую дорогу частично открыли для транспорта

https://news.ru/storage/news/7f33ea1c5b068ba796fdfbf2e7e27234/55175928-8bdb-4d7d-b92d-950a7b979d58_850.jpg Александр Имедашвили/РИА Новости

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге частично открыто. Ограничения остаются для движения грузовиков, сообщили в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.

Транспортное сообщение в сторону Грузии восстановлено на всём протяжении трассы от города Владикавказ до населённого пункта Ларс.

«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии разрешить движение автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта», — сказано в сообщении ведомства.

Автострада была перекрыта, как сообщал News.ru, из-за схода снежной лавины на территории Грузии. В многокилометровом заторе оказались больше сотни автомобилей. Для водителей и пассажиров в районе Верхнего Ларса и Бурбона были оборудованы пункты обогрева.