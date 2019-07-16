Большой резонанс в СМИ вызвала новость о расширенных по сравнению с полицией правах сотрудников Росгвардии. В сообщениях со ссылкой на пресс-службу ведомства утверждается, что сотрудники национальной гвардии не обязаны представляться и имеют право проверять телефон. Такой ответ получили владимирские журналисты на свой запрос. Письмо в Росгвардию было направлено после того, как бывшего журналиста одного из местных изданий остановил сотрудник ведомства и потребовал у него телефон. News.ru решил разобраться, какие полномочия есть у этой силовой структуры на самом деле.

Особые права

Деятельность Росгвардии регламентирует закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Полномочия служащих описаны во второй, самой объёмной главе с одноимённым названием. Там, например, сказано, что бойцы имеют право на специальные меры принуждения: задержание, вскрытие транспортного средства, проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории; оцепление участков местности, жилых и иных помещений, строений и других объектов, формирование и ведение банков данных о гражданах.

Как пояснил в разговоре с News.ru координатор проекта «Правозащита открытки» Алексей Прянишников, федеральный закон о Нацгвардии действительно разрешает сотрудникам не представляться и не называть свои должность и фамилию.

Сергей Булкин/News.ru

Юрист заявляет, что подобная деперсонализация способствует злоупотреблениям со стороны сотрудников Росгвардии.

Анонимность (как в виде отсутствия в законе требования представляться, так и зачастую в виде особого обмундирования, не позволяющего даже увидеть лицо сотрудника Росгвардии), разумеется, способствует злоупотреблениям, — сказал он.

Однако с досмотром дело обстоит несколько сложнее, отмечает он. Росгвардеец имеет право на это в том случае, если человек подозревается в совершении правонарушения или преступления, а также во время действия режимов ЧП, контртеррористической операции, а также военного положения.

Вне этих особых режимов, рандомно, росгвардеец не вправе вас досматривать и чего-то требовать, — говорит юрист.

Также Прянишников разъяснил ситуацию с требованием разблокировки телефона.

Ни один закон не устанавливает обязанности для гражданина сообщать свой пароль либо разблокировать телефон. Это бы привело к нарушению конституционного права на тайну личной переписки. Если коротко: разблокировать вы ничего не обязаны, — утверждает он.

Сергей Булкин/News.ru

Как правильно взаимодействовать с сотрудниками Росгвардии?

Правозащитник Прянишников советует изучить закон о Росгвардии, чтобы чётко понимать полномочия сотрудников, а в случае их превышения — жаловаться в прокуратуру. В частности, как быть, если росгвардеец требует разблокировать телефон?

Во-первых, инструктирует он, нужно очень вежливо задать вопрос, на каком основании и в соответствии с каким законом к вам предъявляется это требование.

Во-вторых, подчёркнуто вежливо сказать, что не будете этого делать, поскольку ни в одном законе именно на такой случай не предусмотрена возможность подобных требований.

Даже если вы задержанный или являетесь подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, разблокировать телефон вы не обязаны. Если не введён режим ЧС, такое требование незаконно, — добавляет он.

В-третьих, в качестве альтернативного варианта можно потребовать пригласить понятых и начать составлять протокол досмотра.

Они этого сделать не смогут, потому что вы не задержанный, — объясняет Прянишников.

В-четвёртых, если сотрудник всё-таки продолжает настаивать на своих требованиях, нужно предупредить, что вызовете полицию и пожалуетесь на горячую линию дежурному прокурору. Если и это не подействует — вызывайте полицию, говорит юрист.

Закон о Росгвардии действительно предписывает надзорному органу контроль за деятельностью войск.

Надзор за исполнением войсками национальной гвардии федеральных конституционных законов и федеральных законов осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчинённые ему прокуроры, — сказано в статье 34 документа.

В пресс-службе Росгвардии не смогли оперативно ответить на запрос News.ru.