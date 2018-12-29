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Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать вчерашние салаты

Виталий Тимкив/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Специалисты Роспотребнадзора по городу Москве дали рекомендации по приготовлению и хранению новогодних блюд.

Прежде всего хозяйкам, занимающимся приготовлением блюд к праздничному столу, посоветовали тщательно вымыть руки, а фрукты, сырые овощи и зелень вымочить в 3-процентном растворе уксусной кислоты или солёной воде в течение 10 минут.

«Салаты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре от плюс 2 ºС до плюс 6 ºC не более 6 часов», — предупредили в ведомстве.

Заправленные салаты оставлять на следующий день вообще не рекомендовали.

Ранее News.ru писал, что шесть новогодних трамваев, два электробуса и 16 вагонов метро запустили в столице. Нарядный транспорт будет курсировать по городу до середины января. Кроме того, празднично оформлены уже около тысячи остановок наземного транспорта столицы, станции метро и МЦК.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #новыйгод
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