Роспотребнадзор посоветовал выбрасывать вчерашние салаты

https://news.ru/storage/news/e2e82a724763e5e567be20b7cd390930/5e1294de-f8e3-4775-badb-f47136984ebd_850.jpg Виталий Тимкив/ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора по городу Москве дали рекомендации по приготовлению и хранению новогодних блюд.

Прежде всего хозяйкам, занимающимся приготовлением блюд к праздничному столу, посоветовали тщательно вымыть руки, а фрукты, сырые овощи и зелень вымочить в 3-процентном растворе уксусной кислоты или солёной воде в течение 10 минут.

«Салаты и нарезанные компоненты в незаправленном виде хранят при температуре от плюс 2 ºС до плюс 6 ºC не более 6 часов», — предупредили в ведомстве.

Заправленные салаты оставлять на следующий день вообще не рекомендовали.

Ранее News.ru писал, что шесть новогодних трамваев, два электробуса и 16 вагонов метро запустили в столице. Нарядный транспорт будет курсировать по городу до середины января. Кроме того, празднично оформлены уже около тысячи остановок наземного транспорта столицы, станции метро и МЦК.