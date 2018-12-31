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Новый год пришёл на Чукотку и Камчатку

Сергей Киселев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Жители Дальнего Востока России первыми в стране встретили Новый год. Там 1 января наступило уже в 15 часов по московскому времени.

На главной площади столицы Чукотского автономного округа — Анадыря пройдут танцевальные и песенные конкурсы, а поздравлять жителей выйдут Дед Мороз и Снегурочка, передаёт ТАСС.

«Мы сначала отмечаем праздник дома, загадываем желания под бой курантов, а потом выходим на площадь», — рассказали в правительстве региона.

Основные гулянья в Петропавловске-Камчатском, административном центре Камчатского края, начнутся только вечером 1 января. Тогда поздравлять горожан будут Снегурочка, Дед Мороз и представители власти.

Ранее News.ru сообщал, что новогоднее обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны.


#чукотка #КАМЧАТКА #новыйгод
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