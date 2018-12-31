Новый год пришёл на Чукотку и Камчатку

https://news.ru/storage/news/f18a6f1dccdb319f5c279b3fa3359999/a7b078f8-8887-4a64-a8cb-ee41b110749a_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители Дальнего Востока России первыми в стране встретили Новый год. Там 1 января наступило уже в 15 часов по московскому времени.

На главной площади столицы Чукотского автономного округа — Анадыря пройдут танцевальные и песенные конкурсы, а поздравлять жителей выйдут Дед Мороз и Снегурочка, передаёт ТАСС.

«Мы сначала отмечаем праздник дома, загадываем желания под бой курантов, а потом выходим на площадь», — рассказали в правительстве региона.

Основные гулянья в Петропавловске-Камчатском, административном центре Камчатского края, начнутся только вечером 1 января. Тогда поздравлять горожан будут Снегурочка, Дед Мороз и представители власти.

Ранее News.ru сообщал, что новогоднее обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки. Президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны.