Застройщики удвоили число скидок и бонусов на рынке новостроек Но за этим скрывается падение продаж и заморозка стройплощадок, говорят эксперты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Скидок, подарков, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок при покупке новостроек стало вдвое больше, чем прошлым летом. Об этом NEWS.ru сообщили в риелторской компании «Этажи». Причина — не в щедрости застройщиков, а в том, что их продажи падают. Девелоперы пытаются убедить граждан в обратном, но эксперты говорят о падающих доходах граждан и сокращении сделок на всем жилищном рынке.

Чем привлекают покупателей

На рынке новостроек — настоящий бум из спецпредложений для граждан, заявила NEWS.ru замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Сейчас на рынке новостроек рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок. Если в прошлом году это были редкие акции, поскольку спрос и без того был высоким, то этим летом по сравнению с прошлым количество спецпредложений выросло вдвое. Девелоперы тестируют новые варианты, начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,01% и заканчивая отменой первоначального взноса и подарками в виде кладовой или паркинга, — рассказывает она.

После весеннего падения спрос на новостройки в Московском регионе растет за счет льготной и субсидированной ипотеки, добавила в беседе с NEWS.ru глава департамента аналитики и планирования продаж застройщика ФСК Ксения Цаплина.

Также традиционно в период отпусков мы предлагаем клиентам дополнительные выгодные программы: рассрочка, скидки. В августе-сентябре мы ожидаем возвращения к докризисным показателям, — сказала она.

Рост продаж за счет льготной и субсидированной ипотеки в Санкт-Петербурге отмечает и глава консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

«Число сделок на первичном рынке в июле по сравнению с маем выросло на 30%. Основной спрос — на программы с минимальным первым взносом и комфортным ежемесячным платежом, а доля семейной ипотеки составила около 25%», — сказала она.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как продается жилье

Только по официальной статистике ДОМ.РФ и ВЦИОМа, в июне свои планы по продажам выполнили 19% застройщиков, в июле — 28%. Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко называет это «устойчивым восстановлением рынка». Но, во-первых, исследователи сами признают, что лучше продажи идут у крупных компаний (а небольшие рискуют обанкротиться), а во-вторых, даже акции невиданной щедрости не работают, когда у населения нет денег.

Рост доходов, мягко говоря, не успевает за ростом цен на жилье. Да, темпы рост цен снижаются уже два-три месяца, но это все равно не способствует росту продаж, — сказал NEWS.ru эксперт CMS Institute Николай Переславский.

У девелоперов остается только один вариант: еще больше снижать цены и работать «в минимальный плюс», говорит Переславский.

Эксперт по недвижимости Ксения Аверс и вовсе считает заявления застройщиков о росте продаж «фейковыми».

Все уже поняли, что продаж нет. По оценкам ряда агентств недвижимости, продажи в России на всем жилищном рынке упали на 80–85% в первом полугодии по сравнению с первым полугодием прошлого года. То есть в новостройках какие-то продажи еще сохранились, а вторичка «лежит» совсем. По выдаче ипотеки большое число отказов. Декларируется куча программ, но по факту перед сделкой банки начинают, к примеру, завышать размер первоначального взноса до 35%, и сделки срываются. Банки боятся кредитовать, потому что понимают, что у застройщиков нет поступлений и строить им будет не на что, — сказала она.

По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами будет гораздо хуже, чем сейчас.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Что происходит с ценами

Компания «Этажи» пока не фиксирует заметного снижения цен на новостройки в России. В июле, по данным компании, цена квадратного метра снизилась всего на 0,5%. Да и то исключительно благодаря особенностям спроса. Покупатели сейчас активно скупают студии и «однушки», в которых квадрат дороже, чем в «двушках» и «трешках». В итоге средняя цена квадрата остающихся на рынке квартир ниже, говорит Решетникова.

В целом же ситуация с ценами на рынке первичного жилья относительно стабильная. Застройщики не стремятся снижать ценник, стимулируя покупателей другими инструментами (подарками, рассрочками и проч. — NEWS.ru), — сказала она.

Эксперт Переславский добавляет: некоторые девелоперы уже открывают «аутлеты», где квартиры и апартаменты стоят на 10–20% дешевле более ликвидных объектов.

«Кроме того, при ставке 0,01–0,1% годовых жилье моментально дорожает вплоть до 25%. Хотя для тех, кто покупает квартиры для себя, это все равно очень выгодная история (за счет минимального ежемесячного платежа. — NEWS.ru)», — добавляет эксперт.

С учетом падения текущих и будущих продаж застройщики скоро начнут сливать объекты по себестоимости, чтобы выжить, считает Ксения Аверс.

Начнутся распродажи. Сначала это будут «точечные предложения», потом — к октябрю-ноябрю — они приобретут массовый характер. Когда застройщики поймут, что они не выполняют план, а год закроется убытком. Если они не смогут выполнять свои обязательства перед банками, начнутся банкротства, — сказала эксперт.

Ранее экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин также советовал повременить с покупкой жилья до 2024 года из-за пока что слишком высоких цен. И быть осторожнее с покупкой новостроек: в кризис их могут просто не достроить.

О том, что жилье, и особенно вторичка, дешевеет, NEWS.ru писал еще в конце июля.