Застройщики и риелторы выступили за сохранение льготной ипотеки на новостройки под 7% в 2023 году. Об этом они заявили NEWS.ru. По их мнению, отмена программы может спровоцировать дефицит жилья и взлет цен. Такую реакцию бизнеса вызвало заявление Минфина о том, что льготная ипотека под 7% в следующем году исчезнет. В Минстрое тоже открыто раскритиковали Минфин. Подробнее — в нашем материале.
Чего боятся участники рынка
По словам коммерческого директора девелоперской компании ФСК Ольги Тумайкиной, от всех ипотечных сделок застройщика доля покупок с использованием льготной ипотеки превышает 70%. Но в случае ее отмены пострадать могут не только девелоперы, но и обычные граждане. Ипотечные ставки на новостройки могут вернуться к 12%, а это приведет к увеличению ежемесячного платежа и снижению максимальной суммы кредита, говорит Тумайкина.
По оценкам инвестиционно-девелоперского и риелторского холдинга «ИНКОМ-недвижимость», в случае отмены всей льготной ипотеки спрос на новостройки может рухнуть на 80%. Далее последует «период адаптации» рынка к новым ставкам, который продлится не менее одного квартала, при этом к прежним уровням спрос не вернется. Если же вместо привычной ипотеки под 7% введут другие льготные программы, спрос просядет меньше — на 30–40%. При этом адаптация к новым условиям произойдет быстрее — уже к концу февраля рынок привыкнет к новым механизмам снижения платежей.
Как ожидает директор управления новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков, на фоне новостей о возможном завершении льготной программы спрос на новостройки в декабре этого года взлетит на 60%. Люди попытаются воспользоваться ипотекой под 7% и субсидированными программами от застройщиков под 0,1–1% (с ними уже борется ЦБ), пока они еще есть.
В риелторской компании «Этажи» тоже считают, что в первом полугодии 2023 года отмена льготной ипотеки может уронить спрос на новостройки. При этом падение продаж даже на 15–20% для части застройщиков будет критичным, говорят риелторы. В долгосрочной перспективе полное прекращение действия программ с господдержкой может снизить объем первичного жилья и привести к его дефициту. А это чревато резким ростом стоимости квартир, говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Как поспорили в правительстве
В Минфине еще 16 ноября заявили, что не видят необходимости в продлении поддержки рынка новостроек.
Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря, — говорил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
В Минстрое же считают, что льготную ипотеку нужно продлить, объясняя это необходимостью обеспечить наполнение эскроу-счетов, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, важно сохранить сегодняшний баланс спроса и предложения, а набранные темпы жилищного строительства снижать нельзя.
Чтобы все те квадратные метры, которые сегодня строятся, были достроены в срок и граждане получили квартиры, — пояснил замминистра.
Чем все закончится
Эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:
Отменят льготную ипотеку или нет, с рынком жилья случится то, что должно было произойти в ближайшие годы — падение цен и спроса. Даже сейчас, когда программа господдержки еще действует, фиксируется падение продаж застройщиков не только год к году, но и ежемесячно — только в октябре оно составило около 40%. Рынок перенасыщен жильем при сильнейшем дефиците спроса: десятки тысяч платежеспособных покупателей уехали из страны в этом году. А как видоизменять льготную ипотеку, неясно. Поэтому самое адекватное решение — завершить программу. Сначала она позиционировалась как помощь застройщикам, потом неожиданно стала социальной, но из-за нее новостройки в крупных городах взлетели в цене на 40–100% с апреля 2020 года. Это невменяемый и ненормальный рост. Естественно, рынок теперь сам себя «лечит», и «похмелье» у девелоперов будет жестким.
Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин:
Жилищное строительство — локомотивное направление, поддержка которого запускает целый ряд отраслей экономики. Если жилищное кредитование будет менее доступным, то застройщикам придется сокращать ввод жилья. Вслед за этим начнут сокращаться объемы производства на строительных предприятиях, а это коснется миллионов работников. Ситуация усугубляется ростом инфляции, что делает жилье еще менее доступным. Если государство в таких условиях свернет поддержку заемщиков, это может только усугубить экономический кризис. Отменят эту программу или нет — вопрос политический. Скорее всего, в условиях перехода экономики на военные рельсы программу поддержки ипотечников оставят, но сократят объемы финансирования. Возможно, отдельные регионы запустят собственные программы, которые позволят их жителям попасть под софинансирование. Но федеральную программу ограничат или свернут.