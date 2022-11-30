Застройщики и риелторы выступили против отмены льготной ипотеки под 7% Минфин считает, что на 2023 год ее продлевать не нужно, но с ним уже ругается Минстрой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Застройщики и риелторы выступили за сохранение льготной ипотеки на новостройки под 7% в 2023 году. Об этом они заявили NEWS.ru. По их мнению, отмена программы может спровоцировать дефицит жилья и взлет цен. Такую реакцию бизнеса вызвало заявление Минфина о том, что льготная ипотека под 7% в следующем году исчезнет. В Минстрое тоже открыто раскритиковали Минфин. Подробнее — в нашем материале.

Чего боятся участники рынка

По словам коммерческого директора девелоперской компании ФСК Ольги Тумайкиной, от всех ипотечных сделок застройщика доля покупок с использованием льготной ипотеки превышает 70%. Но в случае ее отмены пострадать могут не только девелоперы, но и обычные граждане. Ипотечные ставки на новостройки могут вернуться к 12%, а это приведет к увеличению ежемесячного платежа и снижению максимальной суммы кредита, говорит Тумайкина.

По оценкам инвестиционно-девелоперского и риелторского холдинга «ИНКОМ-недвижимость», в случае отмены всей льготной ипотеки спрос на новостройки может рухнуть на 80%. Далее последует «период адаптации» рынка к новым ставкам, который продлится не менее одного квартала, при этом к прежним уровням спрос не вернется. Если же вместо привычной ипотеки под 7% введут другие льготные программы, спрос просядет меньше — на 30–40%. При этом адаптация к новым условиям произойдет быстрее — уже к концу февраля рынок привыкнет к новым механизмам снижения платежей.

Как ожидает директор управления новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков, на фоне новостей о возможном завершении льготной программы спрос на новостройки в декабре этого года взлетит на 60%. Люди попытаются воспользоваться ипотекой под 7% и субсидированными программами от застройщиков под 0,1–1% (с ними уже борется ЦБ), пока они еще есть.

В риелторской компании «Этажи» тоже считают, что в первом полугодии 2023 года отмена льготной ипотеки может уронить спрос на новостройки. При этом падение продаж даже на 15–20% для части застройщиков будет критичным, говорят риелторы. В долгосрочной перспективе полное прекращение действия программ с господдержкой может снизить объем первичного жилья и привести к его дефициту. А это чревато резким ростом стоимости квартир, говорит директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как поспорили в правительстве

В Минфине еще 16 ноября заявили, что не видят необходимости в продлении поддержки рынка новостроек.

Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря, — говорил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

В Минстрое же считают, что льготную ипотеку нужно продлить, объясняя это необходимостью обеспечить наполнение эскроу-счетов, откуда застройщики могут забирать деньги покупателей после сдачи домов. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, важно сохранить сегодняшний баланс спроса и предложения, а набранные темпы жилищного строительства снижать нельзя.

Чтобы все те квадратные метры, которые сегодня строятся, были достроены в срок и граждане получили квартиры, — пояснил замминистра.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чем все закончится

Эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский:

Отменят льготную ипотеку или нет, с рынком жилья случится то, что должно было произойти в ближайшие годы — падение цен и спроса. Даже сейчас, когда программа господдержки еще действует, фиксируется падение продаж застройщиков не только год к году, но и ежемесячно — только в октябре оно составило около 40%. Рынок перенасыщен жильем при сильнейшем дефиците спроса: десятки тысяч платежеспособных покупателей уехали из страны в этом году. А как видоизменять льготную ипотеку, неясно. Поэтому самое адекватное решение — завершить программу. Сначала она позиционировалась как помощь застройщикам, потом неожиданно стала социальной, но из-за нее новостройки в крупных городах взлетели в цене на 40–100% с апреля 2020 года. Это невменяемый и ненормальный рост. Естественно, рынок теперь сам себя «лечит», и «похмелье» у девелоперов будет жестким.

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин: