В России указали на снижение спроса на покупку недвижимости Эксперт по недвижимости Радченко: спрос на покупку жилья упал из-за роста инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на покупку недвижимости в России идет на спад, заявила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Причиной появления такой тенденции могла стать отмена льготной программы кредитования, а также рост инфляции, считает эксперт.

Общий спрос на покупку недвижимости в России падает, поскольку уровень зарплат граждан не успевает за инфляцией, — уточнила Радченко.

По ее словам, отмена льготной ипотеки стала необходимостью. В начале года банки удовлетворяли каждую третью заявку на покупку жилья. При этом примерно 80% клиентов отдавали за недвижимость около 80% зарплаты. Это свидетельствует о рисках для ипотечной системы и экономики страны. При этом многие застройщики возводили квартиры, которые не подпадали под льготную ипотеку из-за своих размеров. Но теперь их могут переводить в сегмент апартаментов, на которые не распространяются требования к жилищным помещениям, добавила Радченко.

Москомэкспертиза ранее приняла решение о запрете на строительство студий меньше 28 квадратных метров. Однако новые требования не коснутся тех объектов, разрешение на возведение которых выдали до 7 мая.