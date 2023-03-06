В России резко вырос спрос на дачи: сколько стоит купить или снять дом Спрос на загородную недвижимость опережает предложение, отмечают эксперты

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Спрос на покупку загородной недвижимости в России за последний год подскочил на 40%. Рост интереса россиян к жизни за городом наблюдается как в Подмосковье, так и в целом по стране. Эксперты связывают его с упрощением ипотечных программ и желанием граждан защититься от обесценивания рубля.

Домик в Подмосковье

В строительной компании «Дачный сезон» отмечают резкий рост спроса на загородные дома в Московской области. В 2021 и 2022 году количество заключаемых договоров увеличилось более чем на 40% по отношению к показателям 2020 года. С одной стороны, свою роль сыграла пандемия коронавируса, с другой — общая ситуация в экономике и стремительный рост цен на городские квартиры. В последние месяцы этот рост замедлился, но «осадочек» остался.

Люди отдают предпочтение недвижимости большей площади в окружении меньшего количества соседей. Также из-за растущей инфляции загородную недвижимость чаще выбирают в качестве инвестиции. Ведь в сравнении с городскими квартирами строительство дома обходится дешевле, — объясняют в компании.

По оценкам агентства недвижимости «МИЭЛЬ», в 2022 году спрос на загородную недвижимость практически не изменился, хотя остается на достаточно высоком уровне. В компании это связывают с высокой базой прошлых лет: в 2020 и 2021 году на фоне пандемии спрос на загородные дома и дачи в Подмосковье был почти ажиотажным.

В 2022 году его поддерживали уже другие факторы, говорит руководитель отдела загородной недвижимости МИЭЛЬ «Сущевский» Татьяна Ананьева.

По ее словам, это общая нестабильная геополитическая ситуация (а недвижимость, как известно — самый консервативный инструмент для инвестиций), а также все большая включенность банков в развитие ипотечных программ на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С другой стороны, рынку не хватало ликвидных объектов, которые ранее оказались вымыты с рынка.

Спрос на покупку дачных домов в Подмосковье остался на уровне 2021 года, но сократилось ликвидное предложение, подтверждает начальник отдела направления «Загородная недвижимость» компании ИНКОМ-Недвижимость Лилиана Лазарева. Цены на дачные дома за год также не изменились, хотя за счет сокращения числа недорогих объектов средняя цена по рынку выросла. В феврале этого года она составила 6,88 млн руб., что на 20,8% больше, чем год назад.

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Дачи в России

В целом спрос на покупку загородной недвижимости (участков, домов, дач, коттеджей) в России вырос в среднем на 40% (в феврале 2023 года к февралю 2022 года), подсчитали в риелторской компании «Этажи». Основной покупательский интерес сейчас сконцентрирован в сегменте земельных участков, причем как дачных, так и под индивидуальное жилищное строительство, говорит руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков.

По его словам, сезонное снижение стоимости основных строительных материалов сделало строительство собственного дома более привлекательным. К тому же упростились ипотечные программы по покупке земельных участков под строительство дома своими силами, снизились ставки по ипотеке, а на рынок стали выходить застройщики, готовые продавать точечные проекты. А на фоне роста стоимости наиболее ликвидных участков в части крупных городов за последние три года в 2-3 раза эта ниша стала более интересной для инвесторов.

При этом за год средняя стоимость дач выросла на 15–20% из-за увеличения стоимости стройматериалов и самих земельных участков, а также дефицита предложения.

Покупатели даже стали интересоваться более дальними дачами, которые раньше не пользовались спросом, — замечает Сауков.

Но есть еще одна причина роста средней стоимости — увеличение доли дачных новостроев, более комфортных для проживания и нередко в «зимнем» исполнении, что отражается на общем чеке.

В компании «Дачный сезон» отмечают, что цены на строительство непосредственно деревянных домов не только не выросли, но даже немного снизились. Там объясняют это уходом с российского рынка некоторых производителей и снижением стоимости таких материалов, как дерево и металл. И это даже несмотря на рост спроса, который в компании в целом оценивают в 29% (в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и близлежащих областях в 2022 году по сравнению с 2020–2021 годами).

Правда, рост интереса к дачам заметили не везде. В «Авито Недвижимости» утверждают: за год спрос на покупку загородных домов и участков в России снизился на 1,5%, а в Московской области — на 13,1%. За тот же период их стоимость в среднем выросла на 29,9% в целом по России и на 30,1% — в Подмосковье. По оценке компании, спрос снизился из-за падения реальных доходов граждан.

По данным «Авито» на январь — февраль 2023 года, средняя стоимость приобретения дачи в России составляет 19 444 руб. за квадратный метр.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Удачная аренда

Ситуация с арендой домов выглядит несколько иначе. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и частично в курортных зонах данный сегмент в последние годы активно развивается — возникают целые поселки с домами под сдачу в аренду, в том числе сезонную. А вот в большинстве других городов этот тренд не приобрел массового характера, как правило, из-за дефицита адекватного предложения.

Застройщики и собственники предпочитают на волне высокого спроса продавать дома и получать мгновенную прибыль, нежели играть вдолгую, объясняет Антон Сауков. Премиальная недвижимость пользуется популярностью в нефтегазовых регионах, где такие дома, как правило, арендуют корпоративные клиенты для топ-менеджмента. Что касается дачных домов, то их сдача в аренду вообще не массовая история и нередко используется в целях «бесплатной» предпродажной подготовки, добавляет собеседник NEWS.ru. В целом, по данным «Этажей», ставки аренды сейчас находятся на уровне прошлого года.

Это же относится и к премиум-сегменту. По словам руководителя направления аренды компании Apple Real Rstate Владимира Родионова, спрос в сегментах бизнес и премиум за год снизился не менее чем на 15%. Арендаторов меньше, чем арендодателей, и именно первые диктуют свои правила на рынке, говорит он.

По данным «Авито» на январь — февраль 2023 года, средняя ставка на аренду дачи в России — 30 тыс. руб. (без учета коттеджей и таунхаусов).